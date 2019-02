Trotz Einschreiten bei Facebook: Zwiespältiges Gefühl bleibt

NÜRNBERG - Schon richtig: Die Macht von Facebook ist unheimlich und ja, die Hoheit über die eigenen Daten sollte am Ende niemand anderes haben als der Dateninhaber selbst. Und dennoch hinterlässt die Attacke ausgerechnet des Bundeskartellamts gegen das soziale Netzwerk ein zwiespältiges Gefühl — trotz des sofort einsetzenden Applaus' von allen Seiten. Ein Kommentar von NN-Redakteur Gregor le Claire.

Zum Beispiel, weil Facebook niemanden zur Teilnahme zwingt. Dass das trotzdem rund 32 Millionen allein in Deutschland tun, zeigt zugleich, dass das Netzwerk auch einen Bedarf bedient — und seit wann darf man im Wirtschaftsleben für eine erbrachte Leistung keine Honorierung mehr verlangen, in diesem Fall halt in Daten statt in Euro? Abgesehen davon: Wer hat eigentlich gerade eine Wettbewerbsbehörde berufen, sich zu Fragen des Datenschutzes zu äußern?

Es gibt gute Gründe, Facebook genauer auf die Finger zu schauen. Doch so ehrenwert das Einschreiten des Kartellamts hier sein mag: Viel wäre bereits gewonnen, wenn wir Nutzer von uns aus zumindest schon mal die bestehenden Möglichkeiten dafür ausschöpfen würden — und etwa die Mühe nicht scheuen, in den Profileinstellungen das Datensammeln wenigstens etwas zu begrenzen. Noch mehr wäre gewonnen, wenn die Politik Regeln erlassen würde, die die Datensammelwut von vornherein einschränken, am besten gleich auf europäischer Ebene und für alle Online-Dienstleister.

Facebook aber mittels des Wettbewerbsrechts zügeln zu wollen: Dieser Ansatz ist aus zu vielen Blickwinkeln schief und dürfte vom sozialen Netzwerk relativ leicht zu kontern sein.

