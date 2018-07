Trotz Tod von Sänger: Seeed kommen nach Nürnberg

Frontmann Frank Dellé: "Musik ist der Weg" - Demba Nabé starb - vor 1 Stunde

BERLIN - Nach dem tragischen Tod von Seeed-Bandmitglied Demba Nabé Ende Mai gibt es nun erstmals ein persönliches Statement von der Band. Frontmann Frank Dellé verkündete, dass das Soundsystem die für 2019 geplante Tour trotzdem spielen möchte.

Die für 2019 geplante "Seeed"-Tour soll wohl trotz des Todes von Demba Nabé stattfinden - unter den Stopps ist auch Nürnberg. © Günter Distler



Lange war ungewiss, wie es mit dem Berliner Soundsystem Seeed nach dem Tod des langjährigen Bandmitglieds Demba Nabé weitergehen sollte. Vor allem mit Blick auf die geplante Comeback-Tour im kommmenden Jahr herrschte neben großer Trauer Ungewissheit unter den Fans, ob und in welcher Weise die Konzerte stattfinden würde.

Die Band hatte sich nach der Bekanntgabe der traurigen Botschaft aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, was die Fans weitgehend verständnisvoll aufnahmen. Für das Mitgefühl bedankte sich Frontmann Frank Dellé in einem Instagram-Video. Trotz der großen Trauer wollen er und seine Bandkollegen die Tour durchziehen. Außerdem verkündete er, sowohl bei seinen eigenen Projekten als auch mit Seeed weiterhin Musik machen zu wollen. "Musik ist der Weg", wie er abschließend zusammenfasste.

Die Tour ging Anfang Mai in den Vorverkauf. Der Ansturm der Fans war dabei so groß, dass zeitweise die Server der Ticketplattform zusammenbrachen. Wenige Stunden später waren fast alle Tourstopps ausverkauft - so auch der in Nürnberg.

Die glücklichen Fans, die rechtzeitg Tickets ergattern konnten, können Seeed angesichts der Neuigkeiten jetzt am 4. November 2019 in der Arena Nürnberger Versicherung erleben - und Demba Nabé dabei in Ehren halten.

