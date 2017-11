Trotz Zebrastreifen: Siebenjährige von Auto überrollt

Sie hatte sich noch vorbildlich umgesehen, als der Rentner um die Ecke bog - vor 30 Minuten

STUTTGART - Ein 77-Jähriger hat ein sieben Jahre altes Mädchen in Esslingen bei Stuttgart mit seinem Auto überrollt. Sie wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein 77-Jähriger hat eine Siebenjährige mit seinem Auto auf einem Zebrastreifen überrollt und schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte das Mädchen die Straße in Esslingen bei Stuttgart überqueren – und hatte sich Zeugen zufolge vorbildlich umgeschaut.

Als das Kind am Montag auf der Straße stand, bog der 77 Jahre alte Autofahrer auf die Straße ein. Er erfasste das Mädchen mit seinem Wagen und warf es so zu Boden. Weil sofort mehrere Passanten laut riefen, stoppte der Mann das Auto – wobei er jedoch mit einem Rad auf dem Kind stehen blieb. Erst nach erneuten Rufen setzte er zurück, so dass das Mädchen unter dem Wagen hervorgezogen werden konnte. Es wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

dpa