Türkei-Wahl: Drei verhaftete Deutsche sind wieder frei

Angeblich wegen fehlender Akkreditierungen hatte man sie festgenommen - vor 1 Stunde

ULUDERE/ISTANBUL - Sie waren auf eigene Faust zur Wahlbeobachtung in die Provinz Sirnak gereist und damit einer Einladung der pro-kurdischen HDP gefolgt. Sie hatten nach Angaben aus der Gruppe aber keine offizielle Akkreditierung.

Die beiden Männer aus Köln und die Frau aus Halle in Sachsen-Anhalt hatten etwa 24 Stunden in Polizeigewahrsam verbracht.



Die drei bei der Wahl in der Türkei festgenommenen Deutschen sind wieder frei. Das teilte das Auswärtige Amt am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die beiden Männer aus Köln und die Frau aus Halle in Sachsen-Anhalt wurden am Montag im südosttürkischen Uludere einem Staatsanwalt vorgeführt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie hatten etwa 24 Stunden in Polizeigewahrsam verbracht.

Die drei Deutschen gehörten zu einer elfköpfigen Reisegruppe, die auf eigene Faust zur Wahlbeobachtung in die Provinz Sirnak gereist war. Sie waren einer Einladung der pro-kurdischen HDP gefolgt, hatten nach Angaben aus der Gruppe aber keine offizielle Akkreditierung. Weitere Hintergründe der Festnahme wurden zunächst nicht bekannt.

