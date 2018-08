Tüten-Shitstorm: Australien-Supermarkt macht Rückzieher

Bis auf in einem Bundesstaat herrscht in Australien Plastiktüten-Verbot - vor 24 Minuten

CANBERRA - Der Coles-Supermarkt in Australien hat einen ganz schönen Zickzack-Lauf hinter sich: Zuerst beschwerten sich Kunden, dass sie Geld für Plastiktüten zahlen müssten, daraufhin bot die Kette die Tüten kostenlos an. Damit ging der Ärger allerdings erst richtig los.

Nach heftiger Kritik von Umweltschützern hat die australische Supermarktkette Coles beim Umgang mit Plastiktüten nochmals eine Kehrtwende gemacht. Der Konzern kündigte am Donnerstag an, nun doch wieder Geld für seine Tüten zu verlangen. Pro Stück müssen künftig 15 australische Cent (knapp 10 Euro-Cent) gezahlt werden.

Mit dem Zick-Zack-Kurs sorgte Australiens zweitgrößte Supermarktkette bei Kunden für große Verwirrung. Seit 1. Juli ist es in ganz Australien bis auf den Bundesstaat New South Wales untersagt, dünne Einweg-Plastiktüten mit einer Dicke von weniger als 0,035 Millimetern anzubieten. An den Kassen der Coles-Märkte gab es seither landesweit Mehrwegtüten für umgerechnet 13 Euro-Cent. Dagegen protestierten jedoch Kunden, so dass Coles am Mittwoch bekanntgab, dass Tüten bis auf weiteres wieder gratis sind.

