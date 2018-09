TV-Quoten: "Die Höhle der Löwen" feiert einen Rekordstart

Gründershow startete in die bereits fünfte Staffel auf Vox - vor 1 Stunde

KÖLN - Gut gebrüllt, Löwe! Zum Auftakt der fünften Staffel dominierte "Die Höhle der Löwen" das deutsche Fernsehen, bei keiner anderen Sendung schalteten am Dienstagabend mehr Menschen ein. Es war gleichzeitig ein neuer Rekord für das Format, das den stärksten Start seit Sendungsbeginn im Jahr 2014 hinlegte.

Wer hätte das gedacht? Die fünfte Staffel von "Die Höhle der Löwen" fesselte zum Auftakt mehr Menschen als jemals zuvor, insgesamt 2,81 Millionen Zuschauer fieberten am Dienstagabend vor den Bildschirmen mit den Gründern mit.

Cheerleader-Kleidung und Staubsauger-Aufsatz: Die erste Folge der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen" hatte es in sich. Welche Gründer die Investoren von ihrer Idee überzeugen konnten, lesen Sie in unserer Bildergalerie.

Millionen-Deal für Friseur: So war die erste Folge der fünften Staffel

In den Verhandlungen mit der Jury, bestehend aus den Investoren Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Judith Williams, Dr. Georg Kofler und der Nürnbergerin Dagmar Wöhrl, versuchen die Start-Up-Unternehmer mit ihrer Idee zu überzeugen und einen Deal einzuheimsen.

Das nenne ich doch mal einen passenden Start für @voxdhdl ! 2,81 Mio Zuschauer und damit sagenhafte 18,8% Marktanteile. Danke an jeden einzelnen von Euch, der mit für dieses großartige Ergebnis gesorgt hat! #dhdl #familienunternehmen 😉 pic.twitter.com/dQUPaEFf45

Das kommt beim Fernsehzuschauer offenbar extrem gut an: 1,54 Millionen der 14- bis 49-Jährigen schalteten am Dienstagabend ein und bescherten den Löwen mit 18,8 Prozent Marktanteil den erfolgreichsten Staffelstart seit der Gründung im Jahr 2014. Und auch auf Twitter drehte sich alles rund um die Löwen, der Hashtag #DHDL landete auf Platz eins bei den deutschen Trends.

Die zweite Folge der fünften Staffel findet am Dienstag, den 11. September um 20.15 Uhr auf Vox statt. Insgesamt werden 12 Folgen ausgestrahlt.

