Twitter-Streit um Päckchen eskaliert - DHL zieht Konsequenzen

Ein Mitarbeiter beleidigt einen Kunden im Internet öffentlich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Streit auf Twitter um ein DHL-Päckchen eskalierte am Mittwoch völlig. Einem Mitarbeiter platzte auf der Social-Media-Plattform gehörig der Kragen - was nun Konsequenzen nach sich zieht.

Das war deutlich zu viel des Guten: Weil ein Mitarbeiter der DHL auf Twitter einen Kunden übel beleidigte, reagierte das Unternehmen nun. Konkret machte ein DHL-Kunde seinem Ärger darüber Luft, dass sein Paket nicht zum angegebenen Zeitpunkt geliefert wurde. So weit so gut. Dann schoss ein Mitarbeiter des Unternehmens allerdings über das Ziel hinaus. Konkret sprach dieser den Kunden mit folgendem Tweet an:

Da ist richtig was schief gelaufen und darf so einfach nicht passieren! Ihre Reaktionen sind absolut nachvollziehbar. Wir entschuldigen uns aufrichtig! Wir haben bereits Konsequenzen gezogen. — DHL Paket (@DHLPaket) 29. November 2018

In seinem ursprünglichen Tweet war der Nutzer @ShortByteYT nicht besonders freundlich gewesen - löschte diesen jedoch kurze Zeit später, als die Situation eskalierte. Das besänftigte den DHL-Mitarbeiter offensichtlich aber kaum. Diese Aktion kommt ihm nun teuer zu stehen: "Da ist richtig was schief gelaufen und darf so einfach nicht passieren! Ihre Reaktionen sind absolut nachvollziehbar. Wir entschuldigen uns aufrichtig! Wir haben bereits Konsequenzen gezogen", twitterte DHL, ohne konkreter zu werden.

