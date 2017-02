Twix und Bounty gibt's jetzt auch als Brotaufstrich

Edeka und Famila nehmen Süßigkeiten im Glas ins Sortiment auf - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Vorsicht, diese Brotaufstriche könnten einen Zuckerschock auslösen: Ab sofort gibt's in Filialen von Edeka und Famila Bounty, Twix und Teasers im Glas. Der Preis dafür aber ist gesalzen - die Inhaltsstoffe auch.

Das Portal "foodnewsgermany" hat den neuen Aufstrich schon in den Regalen bei Edeka entdeckt. © Screenshot: instagram.com/foodnewsgermany



Das Portal "foodnewsgermany" hat den neuen Aufstrich schon in den Regalen bei Edeka entdeckt. Foto: Screenshot: instagram.com/foodnewsgermany



Es gibt sie als Riegel, als Eis - und jetzt auch als Brotaufstrich: Der US-Riese Mars Food geht beim Vertrieb seiner Süßigkeiten neue Wege. In Deutschland presst der Konzern jetzt seine Aushängeschilder Twix, Bounty und Teasers von Malteser im Glas - die Discounter Edeka und Familia nehmen die Aufstriche in ihr Sortiment auf. Eine Nachricht, die derzeit in den sozialen Netzwerken für Furore sorgt. Zuerst berichtet das Portal foodnewsgermany darüber.

Bei Amazon gibt es die 200-Gramm-Gläser bereits seit einiger Zeit im Dreierpack (9 Euro). Preise, mit denen Edeka und Famila offenbar nicht Schritt halten können, denn: Im Laden kostet der Brotaufstrich vier Euro pro Glas. Mars Food setzt dabei nicht nur auf eine gleichmäßige Paste. Der Bounty-Aufstrich beinhaltet Kokosnuss-Flocken, Teasers Knusper-Stücke und Twix zerbröselte Kekse.

Wem bei den Preisen noch nicht der Appetit vergangen ist, dem könnte vielleicht beim Blick auf die Nährwertangaben der Hunger abhanden kommen. Spitzenreiter ist der Bounty-Aufstrich mit 589 Kalorien pro 100 Gramm, es folgen Twix (561 Kalorien) und Maltesers (546 Kalorien). Wie so häufig in Industrie-Süßwaren auch dabei: Fett, Zucker und Palmöl. Gesund geht sicherlich anders.

tl