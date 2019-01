Über 900 Pakete nicht zugestellt: 35-Jähriger in Haft

BRANDENBURG/HAVEL - Ein Zusteller im Havelland hat über 900 Pakete nicht ausgeliefert, sondern an verschiedenen Orten im Landkreis deponiert. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Der Paketzusteller sitzt mittlerweile in Haft.

Wie die Polizei in Brandenburg an der Havel mitteilt, meldete sich am vergangenem Montag eine Frau bei den Beamten, die in einem Nebengebäude ihrer Mietwohnung über 100 Pakete und Warensendungen gefunden hatte. Erste Ermittlungen ergaben, dass dem Versanddienstleister bereits Unregelmäßigkeiten gegenüber einem Mitarbeiter aufgefallen waren. Es folgten interne Ermittlungen.

Diese führten die Polizei zu einem 35-jährigen Mitarbeiter. Der Mann räumte gegenüber den Beamten die Unterschlagung der Pakete ein. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs und der persönlichen Gegenstände fanden die Polizisten zudem Betäubungsmittel in nicht unerheblicher Menge. Diese wurden sichergestellt und der 35-Jährige vorläufig festgenommen.

Die Kripo konnte außerdem noch weitere Abstellorte von unterschlagenen Paketen und Warensendungen ausfindig machen. Insgesamt stellten die Beamten "weit über 900 Päckchen" verschiedener Adressaten sicher. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Die umfangreiche Aufarbeitung des Falles wird wohl noch längere Zeit andauern. Das Amtsgericht Brandenburg hat mittlerweile einen Haftbefehl gegen den 35-Jährigen erlassen.

