Überfordert: Mutter soll einjährigen Sohn erstickt haben

30-Jährige lebte drei Wochen lang zusammen mit dem Leichnam - vor 1 Stunde

BERLIN/TEMPELHOF - Eine Tat, die fassungslos macht, beschäftigt derzeit die Berliner Polizei: In der Nacht zum Donnerstag erschien auf der Wache in Tempelhof eine Frau, die gestanden hat, ihren einjährigen Sohn getötet zu haben.

Wie die Berliner Polizei berichtet, fanden die Beamten das Kind in der Nacht zum Donnerstag in der Tempelhofer Wohnung leblos auf. Gegen 23.30 Uhr war die 30-jährige Mutter auf dem Polizeiabschnitt 52 erschienen und gab an, ihren einjährigen Sohn getötet zu haben.

Die Beamten begaben sich daraufhin zur Wohnung in der Wittekindstraße. Die Mutter gestand die Tat. Sie wurde zum Erlass eines Haftbefehls wegen Totschlags einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Wie die Bild-Zeitung erfahren hat, soll die Mutter ihren Sohn erstickt haben. "Das Kind ist schon Mitte August zu Tode gekommen", äußerte sich außerdem ein Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft gegenüber der Zeitung. Die Mutter lebte somit rund drei Wochen zusammen mit dem Leichnam in der Wohnung. Als Tötungsgrund gab die 30-Jährige an, sie sei mit dem Jungen überfordert gewesen.

