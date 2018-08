Ungeschminktes Statement: Lena Gercke für mehr Natürlichkeit

Model möchte sich in den sozialen Netzwerken natürlich präsentieren - vor 1 Stunde

BERLIN - Schminke und Bildbearbeitungsprogramme sorgen dafür, dass in den sozialen Netzwerken fast nur noch "perfekte Frauen" zu sehen sind. Einige Models versuchen nun einen Gegentrend zu setzen - auch Lena Gercke.

"Heute ist der Tag, ab dem ich mehr Bilder wie dieses posten werde. Keine Filter, keine Retuschierungen, kein Photoshop." Topmodel Lena Gercke setzt mit ihrem Social-Media-Beitrag ein Statement. Die 30-Jährige veröffentlichte am Sonntag ein Foto, auf dem sie sich ungeschminkt und unretuschiert zeigt - und trotzdem noch umwerfend aussieht.

Sie schreibt weiterhin dazu, dass sie genervt davon sei, in den sozialen Netzwerken nur noch stark retuschierte Bilder zu sehen, die der Realität kaum noch entsprechen. Unter dem Hashtag #therealme ruft sie andere dazu auf, ihrem Beispiel zu folgen. In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, versuchen vor allem prominente und nicht prominente Frauen, sich so perfekt wie möglich zu inszenieren. Als Hilfsmittel nutzen sie viel Make-up und Bildbearbeitungsprogramme.

Kollegen folgen dem Aufruf

In Folge sehen andere junge Nutzerinnen auf der Plattform tausende schöne Frauen, wodurch für sie ein unrealistisches Schönheitsideal entsteht. Lena Gercke, die unter anderem die erste Staffel Germanys Next Topmodel gewann, ist nicht das erste Model, das sich gegen den Perfektionshype wehrt. Auch Kollegin Luisa Hartema und zahlreiche weitere Models zeigen sich immer wieder ungeschminkt.