Unterfranken: Lastwagenfahrer unter Papierhaufen begraben

Mann wurde mit Hilfe von Rettungshunden gefunden - vor 56 Minuten

ELTMANN - Ein Lastwagenfahrer ist in einem Recyclingbetrieb in Unterfranken von einem Baggerfahrer aus Versehen in einem Papierhaufen versenkt worden. Ein Suchtrupp mit Rettungshunden war im Einsatz.

Nach einer etwa zweistündigen Suche mit zwei Rettungshunden entdeckten Helfer den Mann "in senkrechter Stellung" und gruben ihn aus. Der 69-Jährige habe großes Glück gehabt, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach kam er mit Prellungen und Schürfwunden davon.

Der Mann hatte tonnenweise Altpapier an einen Recycling-Betrieb im unterfränkischen Eltmann geliefert - und stand noch neben der Ladung, als ein Mitarbeiter des Betriebs das Papier mit einem Bagger zu einem Haufen auftürmte. Als der Lkw-Fahrer kurze Zeit später nicht mehr zu finden war, wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Mann schließlich mit Hilfe der Rettungshunde fand.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa