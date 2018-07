Unterfränkischer Gleitschirmflieger tödlich verunglückt

Seine Frau hatte ihn am Samstag als vermisst gemeldet - vor 16 Minuten

ANDELSBUCH - Ein 64-jähriger Paragleiter aus Bayern ist in Österreich tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann erst nach stundenlanger Suche am frühen Sonntagmorgen in Vorarlberg gefunden werden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann während eines Fußmarschs im Gelände abstürzte und sich dabei tödlich verletzte. Der aus dem unterfränkischen Bad Brückenau kommende 64-Jährige wurde von seiner Ehefrau am Samstag gegen 22 Uhr als vermisst gemeldet. Daraufhin wurde er in der Nacht von 15 Einsatzkräften gesucht und sein Leichnam mit Hilfe von Wärmebildern gefunden.

