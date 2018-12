Unzufrieden über Geschenke: Neunjähriger wählt den Notruf

Polizei verglich den Wunschzettel des Jungen mit den Geschenken - vor 21 Minuten

FRIESLAND - Weil ihm seine Weihnachtsgeschenke nicht gefielen, rief ein neunjähriger Junge aus dem Landkreis Friesland in Niedersachsen am Dienstag bei der Polizei an. Die kam und verglich daraufhin Wunschzettel und Geschenke.

Das Weihnachtsfest wurde in einer Familie in Friesland von ihrem unzufriedenen Sohn getrübt. © e-arc-tmp-20131203-173530-004.jpg



Das Weihnachtsfest wurde in einer Familie in Friesland von ihrem unzufriedenen Sohn getrübt. Foto: e-arc-tmp-20131203-173530-004.jpg



Die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum stellten einen Neunjährigen in keinster Weise zufrieden. Daher griff er verärgert zum Hörer und alarmierte die Polizei, die sich des außergewöhnlichen Falls am ersten Weihnachtstag annahm und zum Wohnort des Jungen fuhr.

Die Beamten trafen dort einen sehr aufgebrachten Jungen an, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Der Unglückliche erklärte, dass keines der Geschenke, die er zum diesjährigen Fest erhalten hatte, mit seiner Wunschliste übereinstimmte.

"Markt der langen Gesichter": Ungeliebte Weihnachtsgeschenke versteigern

Die Polizisten verglichen daraufhin den Wunschzettel mit den erhaltenen Geschenken und stellten fest, dass die erhaltenen Präsente tatsächlich nicht den Wünschen des Jungens entsprachen. Dennoch gelang es den Beamten, den Streit zu schlichten und ein Familiendrama an den Weihnachtstagen zu vermeiden.

Bilderstrecke zum Thema Markt der langen G'sichter: Kuriose Geschenke unterm Hammer Plüschtiere, Klamotten oder Küchengeräte reihten sich auf den Tischen zur Versteigerung: In der Villa Leon bekamen unliebsame Weihnachtsgeschenke auf dem Markt der langen G'sichter eine zweite Chance. Bereits in der Früh konnten Interessenten in dem Bürger- und Kulturzentrum bieten, was das Zeug hielt. Und einige neue Besitzer strahlten über beide Ohren.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mt