US-Fernsehpreise: Emmys werden wieder vergeben

In der Nacht zum Montag werden die Auszeichnungen zum 69. Mal verliehen - vor 14 Minuten

LOS ANGELES - Zum 69. Mal werden in der Nacht zum Montag in Los Angeles die Emmys als wichtigste US-Fernsehpreise verliehen. Neben Serien werden auch Fernsehfilme und TV-Shows ausgezeichnet.

Bei der 69. Verleihung der Emmy Awards wird Moderator Stephen Colbert (links) durch die Sendung führen. © Richard Shotwell/Invision/dpa



Bei der 69. Verleihung der Emmy Awards wird Moderator Stephen Colbert (links) durch die Sendung führen. Foto: Richard Shotwell/Invision/dpa



Als Favoriten gelten unter anderem die NBC-Familienserie "This Is Us", das Netflix-Drama "Stranger Things" und "Handmaid's Tale" vom Streamingdienst Hulu. Vom langjährigen Dauersieger "Game of Thrones" gab es dieses Jahr im Nominierungszeitraum bis 31. Mai keine neue Staffel.

Durch den Abend (2 Uhr MESZ/17 Uhr Ortszeit) führen wird Late-Night-Moderator Stephen Colbert. Über die Sieger entscheiden die rund 22.000 Mitglieder der Academy for Television Arts & Sciences. In 92 kleineren Kategorien ist der wichtigste TV-Preis der Welt schon vergeben worden.

dpa