Verfolgungsjagd: US-Cop schießt durch eigene Autoscheibe

In der einen Hand hielt Wiliam Umana die Waffe, in der anderen das Lenkrad - vor 15 Minuten

LAS VEGAS - Am Mittwoch vergangener Woche kam es in Las Vegas mitten am Tag zu einer wilden Verfolgungsjagd. Ein Polizist schoss auf einen Flüchtigen - und das durch die eigene Windschutzscheibe.

Der US-Polizist Wiliam Umana ist offenbar ein Draufgänger, einer, der besondere Wege geht. Bei einer Verfolgungsjagd zog der erfahrene Cop seine Waffe und versuchte seitlich aus dem Fenster auf den Wagen zu schießen. Als er damit keinen Erfolg hatte, schoss er einfach mehrere Kugeln durch die Windschutzscheibe seines eigenen Fahrzeugs, wie die Las Vegas Metropolitan Police (LVMPD) berichtet.

Nach Angaben der Polizei feuerte er insgesamt 34 Schüsse ab - elf durch die Scheibe, sieben weitere durch das offene Fahrerfenster. Die Verfolgungsjagd endete abrupt, als der Wagen der Flüchtenden gegen die Mauer einer Grundschule stieß. Einer von ihnen wurde auf der Stelle erschossen, der andere wurde wenig später auf dem Schulgelände festgenommen. Sie waren wohl Mitglieder einer örtlichen Gang, wurden eines Mordes verdächtigt und sollten deshalb von der Polizei festgesetzt werden.

Laut einem Bericht der Bild-Zeitung hat Umana keine Konsequenzen zu befrüchten. Der örtliche Sheriff lobte seinen kompromisslosen Einsatz. "Der Beamte hätte abbrechen können, was er aber nicht tat."