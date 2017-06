Verheerende Waldbrände in Portugal: Mindestens 58 Tote

Blitzschlag als mögliche Ursache - Außenminister Gabriel bietet Hilfe an - vor 20 Minuten

LISSABON - Die Zahl der Toten des verheerenden Waldbrandes in Portugal ist nach Angaben der Regierung auf 58 gestiegen. Das Feuer wüte an zwei Fronten noch immer mit "großer Wucht", sagte Innenstaatssekretär Jorge Gomes am Sonntag. Viele Opfer starben auf der Flucht vor dem Brand in ihren Autos, als das Feuer ihnen den Weg abschnitt.

Mindestens 57 Menschen sind bei einem verheerenden Waldbrand in Portugal gestorben. © AFP



Der verheerende Waldbrand mit mindestens 58 Toten in Portugal ist der Polizei zufolge durch Blitzschlag ausgelöst worden. Am Samstagnachmittag habe sich über dem betroffenen Gebiet um den Kreis Pedrógão Grande ein Gewitter entladen, ohne dass es dabei regnete, sagte der Direktor der Kriminalpolizei, José Almeida Rodrigues, am Sonntag der Nachrichtenagentur Lusa.

"Alles deutet ganz klar auf natürliche Ursachen hin. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Nationalgarde sogar den Baum gefunden, der von einem Blitz getroffen wurde." In der Nacht auf Sonntag hatte sich der Bürgermeister von Pedrógão Grande, Valdemar Alves, noch davon überzeugt gezeigt, dass das Feuer gelegt wurde. Rund um den Ort, der knapp 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon liegt, ist es derzeit sehr heiß mit Temperaturen von über 30 Grad.

Gabriel und Macron bieten Hilfe an

Außenminister Sigmar Gabriel hat Portugal im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände Hilfe angeboten. "Hier zeichnet sich die schlimmste Brandkatastrophe Portugals seit Jahrzehnten ab", sagte der SPD-Politiker am Sonntag.

"Ich habe gleich heute Morgen dem portugiesischen Premierminister António Costa unser tiefes Mitgefühl und Beileid ausgesprochen und ihm deutsche Hilfe und Unterstützung angeboten, wenn dies benötigt wird", sagte Gabriel. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron bekundete seine Solidarität mit Portugal. "Gedanken für die Opfer", schrieb Macron am Sonntag auf Twitter. "Frankreich stellt Portugal seine Hilfe zur Verfügung."

