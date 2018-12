Verletzte und eingestürzte Häuser: Vulkan Ätna lässt Sizilien erzittern

Lava fließt aus dem Vulkan Ätna. Der jüngste Ausbruch des Vulkans Ätna auf Sizilien hält an. In seinem Umfeld kam die Erde auch am Dienstag (25.12.2018) nicht zu Ruhe: Seit Montagmorgen erschütterten Hunderte leichtere teils stärkere Beben die Region. © Orietta Scardino/dpa