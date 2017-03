Versunkenes Auto aus der Donau geborgen

Bergung dauerte mehrere Stunden - vor 1 Stunde

PASSAU - Ein in der Donau versunkenes Auto ist in Passau am Mittwoch geborgen worden. Der Mieter des Fahrzeugs war mit Ladungsarbeiten beschäftigt gewesen, als das Fahrzeug plötzlich ins Wasser rollte.

Laut Polizei war der Mieter des Fahrzeugs am Samstag mit Ladungsarbeiten beschäftigt gewesen, als sich das Auto plötzlich selbstständig machte und mit offener Heckklappe in den Fluss stürzte. © Armin Weigel/dpa



Ein Peilschiff der Wasserschutzpolizei hatte ein Fahrzeug in sechseinhalb Metern Tiefe auf dem Grund des Flusses geortet. "Das Problem ist zunächst, dass der Taucher bei der starken Strömung zum Wrack kommt", prophezeihte Holger Eckardt vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Passau. Seit Mittwochmorgen waren Einsatzkräfte mehrere Stunden beschäftigt gewesen, das Auto zu bergen.

Laut Polizei war der Mieter des Fahrzeugs am Samstag mit Ladungsarbeiten beschäftigt gewesen, als sich das Autoplötzlich selbstständig gemacht und mit offener Heckklappe in den Fluss gestürzt war. Der Wagen schwamm noch einige Zeit an der Wasseroberfläche und ging dann vor den Augen seines Mieters unter. Der aus Thüringen stammende 54-Jährige gab an, er habe die elektronische Handbremse angezogen.

dpa