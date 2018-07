Viagra für Frauen: Elf Babys sterben bei Medikamentenstudie

AMSTERDAM - Es fördert die Potenz, für Babys ist es extrem gefährlich: Viagra wird hauptsächlich dafür verwendet, Erektionsstörungen zu beheben. Einen anderen Einsatzbereich testeten niederländische Forscher: Sie verabreichten die blauen Pillen schwangeren Frauen. Mit einem schlimmen Ergebnis.

Durch die Studie sollte erforscht werden, inwiefern sich Sildenafil auf die Plazenta und damit auf das Wachstum des Babys auswirken kann. © Peter Endig/dpa



Man kennst es als "die kleine blaue Pille". Das Potenzmittel Viagra, wenigeren als der Arzneistoff Sildenafil bekannt, hilft Männern bei Erektionsstörungen. Ursprünglich wurde es entwickelt, um Bluthochdruck zu behandeln - zufällig entdeckten die Forscher dann die potenzverstärkenden Wirkstoffe. Ganz grob zusammengefasst, löst Viagra einige Mechanismen im Körper aus, die letztlich zu einer vermehrten Blutzirkulation im männlichen Glied führen, die zusammen mit sexueller Stimulation zur Erektion führen.

Diese durchblutungsfördernde Funktion wollten Forscher in den Niederlanden nun in anderen Wirkungsbereichen testen. 2015 begannen sie damit, schwangere Frauen den Arzneistoff im Rahmen einer Studie zu verabreichen. Durch die Studie sollte erforscht werden, inwiefern sich Sildenafil auf die Plazenta und damit auf das Wachstum des Babys auswirken kann.

Jetzt, drei Jahre später, ist die erhoffte positive Bilanz allerdings keine gute. 19 Babys sind kurz nach der Geburt gestorben, bei elf Todesfällen sind die Gründe direkt auf das Viagra zurückzuführen. Die Studie wurde gestoppt. Dabei hätten sich in vorherigen Studien positive Effekte auf die Babys gezeigt, wie das das Akademisch-Medizinische Zentrum der Universität Amsterdam (AMC) mitteilte.

Andere Länder verschreiben Viagra

Auch in anderen Ländern ist es laut dem AMC üblich, Müttern, deren Kinder sich bei früheren Geburten langsamer entwickelten, Viagra zu verabreichen. Die Mitarbeiter verkündeten, dass es in anderen Studien bislang keinerlei Hinweise darauf gegeben hätte, dass sich der Wirkstoff negativ auf die Mütter und die Babys auswirkt.

Die Forscher in den Niederlanden revidieren diese Erkenntnisse nun: Laut dem AMC deuteten die ersten Ergebnisse der Studie darauf hin, dass das Viagra für die die Babys durchaus negative Effekte gehabt hätte. Die Föten "seien besorgniserregend langsam gewachsen". 17 Babys seien außerdem mit Lungenproblemen auf die Welt gekommen, elf von ihnen starben daran. Offenbar aufgrund des erhöhten Blutdrucks in den Lungen kam es zu einer zu geringen Sauerstoffversorgung, was den Tod verursachte. Die Studie wurde nach diesen Erkenntnissen sofort eingestellt.

Von den 183 Müttern, die zum Zeitpunkt der Einstellung an der Studie teilnahmen, erhielten 90 nur Placebos. In der Kontrollgruppe kamen von 90 Babys insgesamt drei mit Lungenproblemen auf die Welt, neun Babys starben. Alle Teilnehmerinnen der Studie wurden inzwischen darüber aufgeklärt, ob sie den Wirkstoff oder die Placebos erhalten haben. Außerdem werden sie von den Ärzten betreut. 15 Frauen, die ebenfalls das Medikament einnahmen, haben ihre Babys noch nicht zur Welt gebracht.