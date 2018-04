Vom Facebook-Skandal betroffen? So finden Sie es heraus

NÜRNBERG - Der Datenskandal bei Facebook betrifft Millionen von Nutzern. Wer genau das ist, darüber wollte das Netzwerk die Betroffenen direkt informieren. Wer dennoch einmal nachsehen möchte, ob seine Daten abgegriffen wurden, der kann das nun aber auch direkt tun.

Der Datenskandal bei Facebook betrifft Millionen von Nutzern des sozialen Netzwerks. © Richard Drew/dpa



Der Datenskandal bei Facebook hat enorme Ausmaße: Die Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern könnten von der Firma Cambridge Analytica abgegriffen und weiterverwendet worden sein - unter anderem für die Unterstützung des Wahlkampfs von Donald Trump.

Nach dem Bekanntwerden des Skandals gab sich Facebook-Chef Zuckerberg zerknirscht und gelobte nicht nur Besserung, sondern wollte auch jeden einzelnen der betroffenen Nutzer mittels einer Meldung in seiner Timeline informieren. Wer sich jedoch selbst noch versichern möchte oder Angst hat, er könnte die entsprechende Meldung übersehen haben, für den hat Facebook nun eine spezielle Unterseite eingerichtet.

"How can I tell if my info was shared with Cambridge Analytica?" ist der Titel der Seite, die derzeit nur auf Englisch zur Verfügung steht. Die Antwort auf die Frage, ob man selbst vom Datenskandal betroffen ist, wird dem Nutzer aber in seiner jeweiligen Landessprache präsentiert. Da es nach Angaben von Facebook nur wenige Betroffene in Deutschland gibt, dürften die meisten Nutzer hier folgende Entwarnung zu lesen bekommen:

"Soweit wir wissen, haben sich weder du noch deine Freunde bei 'This Is Your Digital Life' angemeldet. Daher wurden vermutlich keine deiner Facebook-Informationen über 'This Is Your Digital Life' mit Cambridge Analytica geteilt."

