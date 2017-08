Vor Kind masturbiert: Frankfurter Polizei sucht diesen Mann

Erst fuhr er mit der Hand in seine Hose, dann öffnete er sie - vor 1 Stunde

FRANKFURT - Nachdem bereits im Mai ein Mann am Hauptbahnhof der Bankenmetropole vor den Augen einer 12-Jährigen masturbiert hat, veröffentlichten die Ermittler nun ein Fahndungsfoto.

Die Polizei sucht diesen Mann. © Polizei Frankfurt



Es geschah an einem Sonntagmittag, genauer am 14. Mai 2017 gegen 12.25 Uhr. Das Mädchen stieg in die S-Bahn Richtung Bad Homburg ein, der Zug rollte los. Während der Fahrt beobachtete sie ein fremder Mann und griff sich zunächst dabei in die geschlossene Hose. Später öffnete er seine Hose und führte vor den Augen des Mädchens "sexuelle Handlungen an seinem Genital" durch, wie die Frankfurter Polizei schreibt.

Die 12-Jährige stieg schockiert in Bad Homburg aus. Die Kripo ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes durch exhibitionistische Handlungen - und fahndet mit einem Foto nach dem Täter.

Der Gesuchte ist etwa 45 bis 55 Jahre alt, zwischen 180 und 190 Zentimeter groß, schlank und muskulös. Er trägt kurze schwarze, teilweise ergraute Haare mit leichter Glatze am Hinterkopf und eine Tätowierung am rechten Oberarm. Bekleidet war er mit einem schwarzen Shirt, einer blauen Jeans und einem schwarzen Gürtel.

Wer den Mann kennt, wendet sich bitte unter 069 75553111 an die Kripo Frankfurt.

