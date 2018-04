Waffen und Drogen: Razzia bei "187 Strassenbande"

HAMBURG - Wirbel um Maxwell von der 187 Strassenbande: Der Rapper wurde bei einer Hausdurchsuchung am Mittwochmorgen kurzzeitig festgenommen. Er stand im Verdacht, mit Waffen und Drogen gehandelt zu haben.

"187 Strassenbande" bei Rock im Park. Rapper Maxwell wurde nun kurzzeitig wegen Verdachts auf Drogen- und Waffenhandel festgenommen. © Ulrich Schuster



Der 24-Jährige war, wie die Hamburger Morgenpost und die Bild berichten, zum Zeitpunkt des Zugriffs nicht einmal in der Wohnung. Während der Durchsuchung in den frühen Morgenstunden fanden die Beamten eine kleine Menge Rauschgift, jedoch nicht den gesuchten Rapper. Zunächst.

Denn kurz bevor die Einsatzkräfte der Polizei wieder abrücken, fährt Maxwell in einem gemieteten Mercedes vor - und wird so entdeckt und festgenommen. Nach weiteren Untersuchungen wird er wieder freigelassen, da keine Haftgründe vorliegen. Auch den Wagen und die Mitfahrer nehmen die Beamten gründlich unter die Lupe.

187 Strassenbande sorgten erst vor kurzem für Schlagzeilen, als sich Jugendliche bei einem Konzert in der Fürther Stadthalle aufgrund von intensivem Cannabis-Geruch übergeben mussten. Die übrigen Mitglieder der Hip-Hop-Crew, die im vergangenen Jahr bei Rock im Park auftrat, verweilten während des Einsatzes in Kalifornien. Mit-Rapper "Bonez" bezeichnet seinen Kollegen via Instagram als Opfer von Polizeigewalt.

