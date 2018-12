Während Weihnachtsshow: Helene Fischer wird politisch

Sängerin fordert ein "Aufstehen für Gerechtigkeit" - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Es war ein glamouröser Abend für die Fernsehzuschauer. 5,73 Millionen Menschen sahen im Schnitt am 25. Dezember die "Helene-Fischer-Show" im ZDF und wurden Zeuge von absoluter Perfektion, gleichzeitig aber auch von einer überraschend emotionalen politischen Botschaft ihrer Protagonistin.

Helene Fischer machte mit politischen Äußerungen in ihrer Show auf sich aufmerksam. © dpa/Rolf Vennenbernd



Einmal mehr ganz in Weiß, einmal mehr Helene Fischer. Die 34-Jährige begeistert ihr Publikum mit ihrer stimmungsvollen Weihnachtsshow, für viele gehört der Auftritt des Schlagerstars zum Pflichtprogramm an den Feiertagen. Der Mix aus Musik, Tanz und Akrobatik, sowie die Auftritte zahlreicher Gaststars bieten drei Stunden abwechslungsreiche Unterhaltung – doch trotzdem dreht sich alles nur um die Frau, die Deutschland bei jedem ihrer Performances "atemlos" werden lässt.

Helene Fischer. Längst ist sie nicht mehr nur als Musikerin zu verstehen, nein, sie ist ein absolutes Multitalent und für viele zum Vorbild gereift. Das weiß die 34-Jährige inzwischen am Besten und beugt sich auch an diesem 25. Dezember 2018 über den Tellerrand der Schlagerwelt hinaus. Denn trotz all des Glitzers und Glamours, der Fischer umgibt, wird deutlich: Politik ist ihr nicht egal.

"Wir können und dürfen nicht ausblenden, was zur Zeit in unserem Land passiert, doch wir können zum Glück auch sehen, wie groß der Zusammenhalt gleichzeitig ist – das sollte uns stolz machen", schrieb die Sängerin am 4. September nach den Vorfällen in Chemnitz, nun äußert sie sich erneut.

Klares Bekenntnis

In der Show bleiben zwei Momente länger haften. Zum Song "Wir brechen das Schweigen" wünscht sie sich vom Publikum "ein Aufstehen für Gerechtigkeit". Zuvor spricht sie von "Hass und Gewalt mitten in Deutschland", davon, dass sich etwas "verändert" hat. Und nachdem das Lied vorüber ist, wird Fischer sogar richtig emotional: "Danke, dass ich gerade erleben durfte: Wir sind mehr."

Das Motto also, unter dem viele Menschen im Sommer auf eine rechte Kundgebung in Chemnitz reagiert hatten. Mit dieser Aussage bekennt sich Fischer zu ihrem Statement vom 4. September und macht ihre Haltung gegenüber der rechten Szene deutlich. Ein unerwarteter Augenblick in einer Show, die ansonsten für so ziemlich eine Sache stand: Helene Fischer.

