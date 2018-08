Waldbrand bei Berlin: Flammen wüten immer noch

Feuer konnte eingedämmt, aber nicht unter Kontrolle gebracht werden - vor 33 Minuten

TREUENBRIETZEN - Hunderte Feuerwehrleute kämpfen auch am Samstag südlich von Berlin gegen einen riesigen Waldbrand. Zwei Dörfer bleiben weiterhin evakuiert. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Auch ein Wasserwerfer der Polizei ist im Einsatz bei der Brandbekämpfung in einem Wald bei Treuenbrietzen. Rund 600 Einsatzkräfte waren im Einsatz. © Michael Kappeler/dpa



Nach dem Ausbruch eines riesigen Waldbrands südwestlich von Berlin haben auch am frühen Samstagmorgen noch Hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen gekämpft. Zwei Dörfer in Brandenburg sollten bis mindestens Samstagvormittag evakuiert bleiben. Die Einsatzkräfte kämpften mit drei Brandherden rund um Treuenbrietzen, wie ein Sprecher des Brandenburger Innenministeriums sagte. Am Freitag hatten die Feuerwehrleute den Brand zwar eindämmen, aber nicht unter Kontrolle bringen können.

Der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), äußerte angesichts des gleichzeitigen Ausbruchs an drei Stellen den Verdacht, dass der Brand gelegt worden sein könnte. Aus dem Innenministerium hieß es jedoch, man habe keinerlei Erkenntnisse zur Brandursache, es könne nichts ausgeschlossen werden.

Das Feuer hatte sich gut 50 Kilometer vor den Toren der Hauptstadt rasch ausgebreitet: Nach zunächst fünf Hektar Waldbrandgebiet stand zuletzt eine Fläche in Flammen, die 400 Fußballfeldern entsprach.

Bilderstrecke zum Thema Waldbrand in Brandenburg: 400 Hektar in Flammen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wütete in Brandenburg, südwestlich von Berlin, ein Waldbrand. Die Feuerwehr musste mehrere Dörfer evakuierten und war im Dauereinsatz. Bis zu 400 Hektar sollen von den Flammen erfasst worden sein.



Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark sagte, sie rechne mit tagelangen Löscharbeiten. Die Glut reiche 40 bis 50 Zentimeter tief in den Waldboden. Die Bewohner der evakuierten Orte Klausdorf und Tiefenbrunnen sollen frühestens am Samstagvormittag nach Hause zurückkehren können.

Rund 600 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Wald liegen, erschwerten die Löscharbeiten. Feuerwehrleute können sich nicht gefahrlos bewegen. Die Kräfte waren daher auf Unterstützung aus der Luft angewiesen, etwa von Helikoptern.

dpa