Der Sommer 2018 ist rekordverdächtig - nicht nur mit Blick auf die Temperaturen. Doch was bleibt uns von der Hitzewelle in Erinnerung? Leider nicht nur positive Momente. Ein Rückblick in Bildern!

Es ist wieder soweit: Alles, was in Deutschland Konsolen und Videospiele liebt und heiß auf Neues ist, strömt momentan zur Gamescom nach Köln. Nach einem Fachbesuchertag am Dienstag stand am Mittwoch die Eröffnung der Computerspielmesse auch für Privatbesucher auf dem Programm - und die kamen zu Tausenden, um die neuesten Spieletitel anzutesten. Sogar einige Politiker versuchten sich beim Zocken.