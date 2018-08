Waldbrand nahe Berlin: Flammen noch nicht unter Kontrolle

TREUENBRIETZEN - Wegen eines riesigen Waldbrandes südwestlich von Berlin sind am Freitagmorgen Rauchschwaden über die Hauptstadt gezogen. Die Feuerwehrleute haben das Feuer zwar eingedämmt, allerdings noch nicht löschen können.

Hunderte Einsatzkräfte bekämpften den Waldbrand südwestlich von Berlin. Die Behörden ließen mehrere Dörfer räumen. Foto: Sascha Graf/dpa



Hunderte Einsatzkräfte haben einen riesigen Waldbrand südwestlich von Berlin am Freitag zwar eingedämmt, aber noch nicht unter Kontrolle gebracht. Zwei Dörfer in Brandenburg sollten bis mindestens Samstag evakuiert bleiben. Die Einsatzkräfte kämpften nach Behördenangaben mit drei Brandherden rund um Treuenbrietzen und einem Feuer bei Jüterbog. "Die Lage ist noch nicht entspannt", sagte ein Sprecher des Brandenburger Innenministeriums am Freitag. Es sei kein Regen in Sicht und der Wind frische auf.

Bei dem Brand betroffen seien alle südlichen Berliner Stadtteile bis nach Mitte. Die Bewohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Es seien bereits viele besorgte Anrufe bei den Leitstellen eingegangen. Aufgrund des Großbrandes in Brandenburg hatten dort am Donnerstagabend mehr als 500 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen südlich von Potsdam wurden evakuiert. Es brannte eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder.

Rund 600 Einsatzkräfte waren im Einsatz, wie der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), am Abend sagte. Die Löscharbeiten dauern weiter an. Am Freitagmorgen ist es der Feuerwehr gelungen, die drei evakuierten Dörfer vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Insgesamt brannte es aber weiter auf einer Fläche von rund 400 Hektar. Bereits im Juli hatte es nahe eines Autobahndreiecks bei Potsdam gebrannt.

Man rechnet mit tagelangen Löscharbeiten

Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Wald liegen, erschwerten die Löscharbeiten. Feuerwehrleute können sich nicht gefahrlos bewegen. "Wir kommen stellenweise nicht ran, nur von befahrbaren und geräumten Wegen", sagte ein Sprecher der Einsatzleitstelle. Die Kräfte sind daher auf Unterstützung aus der Luft angewiesen, etwa von Helikoptern. Unter anderem vom Technischen Hilfswerk (THW) kam die Forderung, dass Löschflugzeuge auch in Deutschland verfügbar sein sollten.

Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark sagte, sie rechne mit tagelangen Löscharbeiten rund um Treuenbrietzen. Die Glut reiche 40 bis 50 Zentimeter tief in den Waldboden. Die Bewohner der evakuierten Orte Klausdorf und Tiefenbrunnen sollen frühestens am Samstagvormittag nach Hause zurückkehren können. Die Häuser in den Dörfern konnten bislang vor den Flammen geschützt werden.

Keine Luftbelastung in der Hauptstadt

Die Luftbelastung durch den Waldbrand war nach Behördenangaben in Berlin jedoch nur kurzzeitig hoch. "Es ist nicht gesundheitsschädigend gewesen", sagte Derk Ehlert aus der Berliner Umweltverwaltung am Freitag. Der vom Süden kommende Rauch sei zwar in der Nacht in mehreren Teilen der Stadt messbar gewesen. In den frühen Morgenstunden seien die Werte bei Rußpartikeln und Feinstaub jedoch bereits wieder stark abgefallen. Inzwischen lasse Westwind den Rauch an der Stadt vorbeiziehen.

