Waldbrand nahe Berlin: Flammen ziehen durch Brandenburg

Fläche von rund 400 Fußballfeldern war betroffen - Mehrere Dörfer evakuiert - vor 48 Minuten

TREUENBRIETZEN - Wegen eines riesigen Waldbrandes südwestlich von Berlin sind am Freitagmorgen Rauchschwaden über die Hauptstadt gezogen. Ganze Straßenzüge seien verraucht, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Hunderte Einsatzkräfte bekämpften den Waldbrand südwestlich von Berlin. Die Behörden ließen mehrere Dörfer räumen. © Sascha Graf/dpa



Bei dem Brand betroffen seien alle südlichen Berliner Stadtteile bis nach Mitte. Die Bewohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Es seien bereits viele besorgte Anrufe bei den Leitstellen eingegangen. Aufgrund des Großbrandes in Brandenburg hatten dort am Donnerstagabend mehr als 500 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen südlich von Potsdam wurden evakuiert. Es brannte eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder.

Rund 300 Einsatzkräfte waren im Einsatz, wie der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), am Abend sagte. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Morgen weiter an. Am Freitagmorgen ist es der Feuerwehr gelungen, die drei evakuierten Dörfer vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Insgesamt brannte es aber weiter auf einer Fläche von rund 400 Hektar.

dpa