Warum ein Handyverbot an deutschen Schulen sinnlos wäre

Nach Verbot in Frankreich: Diskussion um Nutzung in Deutschland - vor 21 Minuten

BERLIN - Sogar viele Erstklässler haben heute bereits ein Handy. Im Klassenzimmer sind Mobiltelefone oft tabu – ein generelles Verbot wie in Frankreich geht vielen aber zu weit.

Das Gesetz gegen Handynutzung an französischen Schulen hat auch in Deutschland eine Diskussion ausgelöst. Foto: dpa



Das in Frankreich beschlossene Handyverbot an Schulen hat auch in Deutschland eine Diskussion über Mobiltelefone von Schülern ausgelöst. Viele wollen Handys nicht komplett aus den Schulen verbannen – zumindest nicht, solange die technische Ausstattung vielerorts von gestern ist.

Aus Sicht des Bundeselternrats haben Handys an Schulen nichts zu suchen – ein generelles Verbot lehnt er aber trotzdem ab. "Es stört den Unterricht, da müssen wir uns nichts vormachen", sagte der Vorsitzende der Dachorganisation der Landeselternvertretungen, Stephan Wassmuth, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Schulen seien technisch aber noch nicht gut genug ausgerüstet, um ganz auf Mobiltelefone zu verzichten.

Das französische Parlament hatte am Montag ein erweitertes Handyverbot in Schulen beschlossen. Das Gesetz verbietet grundsätzlich die Nutzung von Mobiltelefonen in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I.

"Steinzeitliche Ausstattungen"

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) argumentiert ähnlich wie der Bundeselternrat. VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann erklärte: "Ein generelles, gesetzliches Verbot hilft uns nicht weiter." Deutsche Schulen hätten größtenteils noch "steinzeitliche Ausstattungen", daher müssten Lehrer auf die Mittel zurückgreifen, die Schüler mitbrächten. Es sei aber wichtig, dass es klare Regelungen gebe, wann und zu welchem Zweck Handys eingesetzt werden dürften.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hält ebenfalls nichts von zentralen Vorschriften. "Es muss klare Regeln geben, aber so eine zentralstaatliche Vorgabe ist uns fremd", sagte Prien der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere Schulen können das - eingebunden in ihr digitales Konzept – eigenverantwortlich regeln."

Auch Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres ist gegen ein generelles Handyverbot an Schulen nach dem Vorbild Frankreichs. "Für eine zentrale Vorschrift für alle Berliner Schulen sehe ich derzeit keinen Anlass", sagte die SPD-Politikerin. "Die Schulen können die Frage der Handynutzung gut in eigener Verantwortung regeln."

Bayerns Schulen sollen im kommenden Schuljahr mögliche Neuregelungen bei der privaten Handynutzung testen. Danach sollen Lehrer, Schulleiter und Schüler gemeinsam mit dem bayerischen Kultusminister Bernd Sibler (CSU) über mögliche neue Regeln beraten. In dem Versuch können Schulen eigene interne Regeln zur Handynutzung aufstellen. Bisher sind im Freistaat Handys nur zu Unterrichtszwecken erlaubt.

dpa