Wasserwerfer im Einsatz: Tausende bei Demos in Chemnitz

Es haben sich auch mehr als 1000 Gegendemonstranten eingefunden - vor 1 Stunde

CHEMNITZ - Nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz haben sich am Montagabend mehrere tausend Menschen in der sächsischen Stadt an Protestdemonstrationen beteiligt.

Allein an der von Rechten getragenen Kundgebung beteiligten sich nach Schätzungen weit mehr als 2000 Menschen. Nachdem mehrere Böller explodierten und eine Rakete aus den Reihen dieser Demonstration gezündet wurde, setzte sich ein Marschzug in Bewegung.

Auf der anderen Seite der viel befahrenen Hauptstraße hatten sich mehr als 1000 Gegendemonstranten zusammengefunden. Die Polizei versuchte mit einem Großaufgebot von Beamten und Fahrzeugen, beide Lager zu trennen. Wasserwerfer wurden aufgefahren, um bei einer weiteren Eskalation die Lage unter Kontrolle zu halten.

So sieht aktuell die „Trauer“ der „besorgten Bürger“ in Chemnitz aus. Der Neonazi Mob tobt. #c2708 #Chemnitz pic.twitter.com/yxpIesJgYe — Carsten Schellhorn (@cschellhorn) 27. August 2018

Neonazis setzen sich ohne Absprache mit Polizei in Bewegung. Einer macht den Hitlergruß. #Chemnitz #c2708 pic.twitter.com/tto1GroPe3 — Felix Huesmann (@felixhuesmann) 27. August 2018

dpa