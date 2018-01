Wegen Botox: Kamele fliegen aus Misswahl

Bei der Wahl zur "Miss Kamel" griff der Besitzer zu unlauteren Mitteln - vor 1 Stunde

RIAD - Doping und andere unlautere Hilfsmittel führen in der Regel zur Disqualifikation von Wettbewerben. Auch in Saudi-Arabien. Und auch bei Kamelen, wie es jetzt der Fall war.

In Saudi-Arabien wird derzeit auf einem Festival die "Miss Kamel" gesucht. Wegen des Einsatzes von Botox wurden nun zwölf Kamel-Besitzer und ihre Tiere disqualifiziert. Dieses Exemplar aus dem Nürnberger Tiergarten hätte bei diesem unwiderstehlichen Kussmund doch sicherlich auch gute Chancen - und das ganz ohne Botox. © Wolfgang Scharnagl



In Amerika ist es die "Miss Universe", in Saudi-Arabien ist es eben die "Miss Kamel": In der Nähe der Stadt Riad findet jährlich das "King-Abdulaziz-Kamel-Festival" statt, welches eine Misswahl der besonderen Art bereithält. Hier stehen nämlich keine menschlichen Ladies, sondern die hübschesten Paarhufer des Wüstenstaats vor den Juroren.

Beim diesjährigen Schönheitswettbewerb sind jedoch zwölf Tiere disqualifiziert worden. Der Grund: Ihre Besitzer haben bei den Tieren angeblich mit Botox nachgeholfen, um sie "hübscher" zu machen. Damit haben sie gegen die strengen Regeln des Wettbewerbs verstoßen, wie die "Daily Mail" und andere Medien berichten. Dies hatte den Ausschluss der zwölf Kamel-Damen zur Folge.

"Kamele, die Drogen in den Lippen haben, rasiert sind oder in ihrer natürlichen Form sonst irgendwie verändert wurden", dürfen den Regeln des Wettbewerbs zufolge nicht an der Kamel-Kür teilnehmen. Schließlich zählt auch bei dieser Miss-Wahl nur wahre (natürliche) Schönheit. Bei dem Festival wird übrigens nicht nur das schönste Kamel gekürt. Alles hier dreht sich um die zweihöckrigen Paarhufer: Es gibt ein Kamel-Rennen, Wettkämpfe um das folgsamste Kamel und außerdem wird der beste Kamel-Fotograf gesucht. Das Preisgeld beträgt laut Daily Mail insgesamt 57 Millionen Dollar - das sind gut 46.310.000 Euro. Der Sinn des Festival ist die Wahrung der Tradition des Königreichs: "Das Kamel ist ein Symbol Saudi-Arabiens", sagte der Chef der Festival-Jury der Nachrichtenagentur Reuters. Dann hat es natürlich auch sein eigenes Festival verdient.

mch