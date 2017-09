Wegen Drohanruf: Flugzeug von Turkish Airlines gestoppt

Maschine rollte bereits - 111 Passagiere mussten zurück ins Terminal - vor 56 Minuten

KÖLN - Nach einem Drohanruf hat die Polizei am Donnerstag ein Passagierflugzeug am Flughafen Köln/Bonn unmittelbar vor dem Start geräumt. Das Flugzeug rollte bereits, als es am Donnerstagvormittag zur Sicherungsposition zurückgerufen wurde, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Maschine der türkischen Fluggesellschaft Turkish Airlines sei am Vormittag bereits auf dem Rollfeld gewesen und dann in die Sicherungsposition zurückgebracht worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die 111 Passagiere, die eigentlich nach Istanbul fliegen wollten, seien mit Bussen zurück zum Terminal gefahren worden und dort in einen Wartebereich gebracht worden. Zugleich begannen Polizisten mit der Durchsuchung des Flugzeugs, bei der auch Sprengstoffspürhunde eingesetzt wurden. Die Maschine wurde auf eine Außenposition vor dem Terminal zwei des Airports dirigiert. Der Drohanruf ging gegen 10.15 Uhr beim Kölner Flughafen ein.

"Aus dem Anruf ließ sich ableiten, dass der Anrufer seine Drohung gegen eine Maschine der Turkisch Airlines gerichtet hat", erklärte die Bundespolizei. Das Flugzeug hätte um 10.00 Uhr in Richtung Istanbul abheben sollen.

dpa/AFP