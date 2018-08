Wegen Hitze-Welle: Werden 2019 Weihnachtsbäume knapp?

Erste Prognosen sagen Dürre bis Mitte September vorher - vor 1 Stunde

MARKT TASCHENDORF - Die langanhaltende Trockenheit wird sich wohl auch auf die Weihnachtsbäume auswirken. Die Schäden werden voraussichtlich aber erst an den Bäumen für das Weihnachtsfest 2019 sichtbar, erklärte der Christbaumanbauer Heinz Schorr aus Markt Taschendorf (Landkreis Neustadt/Aisch) dem Evangelischen Pressedienst auf Anfrage.

"Glücklicherweise hat es im Winter sehr viel geregnet, davon zehren die Pflanzen noch", sagte Schorr, der seit über 30 Jahren auf rund zwölf Hektar Fläche unter anderem Kiefern, Fichten und Nordmanntannen anbaut. Die zur Zeit anhaltende Dürreperiode könnte nach Meinung von Wetterexperten bis September dauern.

Die Wachstumsperiode der Bäume sei für dieses Jahr abgeschlossen. Jetzt würden die Bäume sich bereit für den Herbst und Winter machen und sollten dafür eigentlich den Feuchtigkeitsspeicher auffüllen. "Die Böden sind nährstoffreich und ideal, es fehlt allein an der Feuchtigkeit", sagte Schorr. Seit dem extrem trockenen Sommer 2003 habe man sich zwar auch in seinem Familienbetrieb auf längere Dürreperioden eingestellt. Den Christbäumen gehe es allerdings immer mehr an die Substanz. Sollten jetzt noch Schädlinge die Pflanzen befallen, sehe er für die jungen Christbäume schwarz.

epd