Weihnachtsmann Obama verteilt Geschenke in Kinderklinik

Patienten und Personal empfingen Ex-Präsidenten mit Weihnachtslied

WASHINGTON - Ex-US-Präsident Barack Obama (57) hat ein Kinderkrankenhaus in Washington D.C. besucht und mit einer Weihnachtsmannmütze auf dem Kopf Geschenke an die kleinen Patienten verteilt.

Barack Obama als Weihnachtsmann: Der Ex-Präsident verteilt Geschenke in einer Kinderklinik in Washington.



Das "Children's National Medical Center" veröffentlichte am Mittwoch ein Foto auf Instagram und schrieb dazu: "Wer sagt, dass der Grinch Weihnachten gestohlen hat? Unsere Patienten und ihre Familien erlebten eine große Überraschung, als Barack Obama, beladen mit einem riesigen Sack voller Geschenke, unsere Flure mit Wärme erfüllte."

Der 44. Präsident der Vereinigten Staaten war sichtlich ergriffen, als ihn die kranken Kinder, ihre Familien und das Krankenhauspersonal mit dem Weihnachtslied "We Wish You a Merry Christmas" empfingen, wie ein Video des US-Senders NBC News zeigt. Er umarmte viele der kleinen Patienten, bedankte sich und wünschte allen ein schönes Weihnachtsfest.

