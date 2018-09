Weil Diebe Stromkabel klauten: 850 Hühner sterben

Polizei sucht nach Zeugen - Lüftungsanlage des Stalls fiel aus - vor 59 Minuten

COESFELD/DÜLMEN - Weil mutmaßliche Metalldiebe in Dülmen im Münsterland ein Kabel im Wert von rund 60 Euro aus einem Stall gestohlen haben, sind 850 Hühner qualvoll verendet.

Wie die Polizei mitteilte, montierten Unbekannte in Dülmen in der Nacht zum Samstag das Starkstromkabel ab, über das die Lüftungsanlage des Stalls mit Strom versorgt wurde. Die Lüftungsanlage fiel aus und alle 850 Hühner erstickten. Der mobile Stall war auf einer Grünfläche in Dülmen abgestellt, auf der die Hühner in Freilandhaltung lebten. Auch der Stromkasten, an dem das Kabel angeschlossen war, befindet sich im Freien. Der Schaden liegt bei über 5000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Diebstahl bemerkt haben.

