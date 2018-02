Weil er keinen Platz macht: Mann tritt Dreijährigen in den Bauch

Junge mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma in eine Klinik eingeliefert - vor 8 Stunden

FRANKFURT - Ein brutaler Übergriff beschäftigt derzeit die Frankfurter Polizei: Vor einem Supermarkt trat ein Mann einem Dreijährigen in den Bauch und verletzte ihn - offenbar nur, weil der Junge nicht zur Seite gehen wollte.

Der Vorfall wurde von zwei Passanten beobachtet, die den Täter sofort verfolgten. Noch in der Platenstraße, wo der Junge auch getreten wurde, stellten sie den 28-Jährigen, doch der ergab sich nicht. Stattdessen zückte er ein Taschenmesser und deutete Stichbewegung in Richtung der Männer an.

"Trotzdem gelang es, den Mann so lange aufzuhalten, bis die Polizei vor Ort erschien", heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Streife nahm den psychisch auffälligen Mann vorläufig fest, der wenig später in eine Fachklinik eingewiesen wurde. Der Dreijährige wurde wegen des Verdachtes auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht.