Es ist jedes Jahr dasselbe: Während manche die Weihnachtsgeschenke schon Anfang Dezember komplett gekauft haben und sich in der Adventszeit entspannt zurücklehnen können, gibt es andere, die selbst am Morgen des 24. Dezembers noch mit leeren Händen dastehen. Damit das bis zum Fest am Abend nicht so bleibt, kommen hier zehn Geschenkideen, die sich auf die Schnelle noch umsetzen lassen. © dpa/ Karl-Josef Hildenbrand