Ein großer Waldbrand hält derzeit die Feuerwehr in Brandenburg in Atem. 90 Hektar brennen derzeit, 200 Retter kämpfen gegen die Flammen. Gleich mehrere Autobahnen mussten wegen der Rauchschwaden vorübergehend gesperrt werden. Einem Ort droht die Evakuierung.

Der Sommer ist eine heiße Angelegenheit - auch für die Bäume und Pflanzen im Hamburger Stadtpark. Am Mittwoch gab es endlich etwas Abkühlung. Allerdings nicht durch Regen oder die Stadtgärtnerei, sondern durch die Ordnungshüter der Hansestadt.

Wer an Hawai´i denkt, denkt an Honolulu und an die Surfer vom Waikīkī Beach. Doch der 50. US-Bundesstaat besteht aus 137 Inseln und Atollen, die meisten davon sind allerdings unbewohnt. Wir haben die drei größten besucht.