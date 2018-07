Whatsapp: Jetzt auch Sprach- und Videoanrufe für Gruppen

An der Konversation können bis zu vier Menschen gleichzeitig teilnehmen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gute Nachricht für alle Whatsapp-User: Ab jetzt können die Nutzer nicht mehr nur mit einer Person telefonieren oder videochatten, sondern nach Belieben mit bis zu vier Personen gleichzeitig.

Jetzt gibt es nicht mehr nur Gespräche zwischen zwei Personen, sondern per Telefon oder Video auch in der Gruppe. © Whatsapp



Whatsapp kann sich mit einer Anzahl von 1,5 Milliarden Nutzern weltweit (Stand Januar 2018) nicht beschweren. Der Instant-Messaging-Dienst wird vor allem für Textnachrichten genutzt. Weitere Features bietet die Telefon- und Videofunktion, über die es möglich ist, mit einer anderen Person kostenlos zu telefonieren. Ein Angebot, das offenbar gerne genutzt wird: Mehr als 2 Milliarden Minuten pro Tag verbringen die Nutzer des Messengers mit Telefonaten, so die Betreiber.

Nun kommt ein neues Feature hinzu: Ab sofort kann man nicht nur mit einer Person per Video oder Telefon in Kontakt treten, sondern mit einer ganzen Gruppe von maximal vier Personen kommunizieren.

Wie funktionert's?

Letztendlich unterscheidet sich die neue Funktion nicht sehr von der ursprünglichen Version. Startet man einen Video- oder Sprachanruf mit einem Kontakt, so tippt man anschließend auf den Button "Teilnehmer hinzufügen" in der oberen rechten Ecke, um noch weitere Freunde an dem Gespräch teilhaben zu lassen.

Die "Ende-zu-Ende"-Verschlüsselung funktioniert auch für Gruppenanrufe, die außerdem unter den verschiedensten Netzwerkbedingungen problemlos funktionieren sollen - und das weltweit.

jsf