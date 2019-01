"Whatstabook": Facebook will Chat-Dienste verknüpfen

Whatsapp, Messenger und Instagram sollen miteinander verbunden werden - vor 1 Stunde

MENLO PARK - Facebook will die Chat-Dienste Whatsapp und Messenger zusammenzulegen. Auch die Kommunikations-Funktion von Instagram soll auf eine gemeinsame technische Plattform kommen. Ein Ziel sei mehr Datensicherheit durch eine plattformübergreifende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung - ein ehemaliger Manager des Konzerns vermutet hingegen weniger noble Absichten.

Whatsapp verfügt als einzige Plattform bereits über eine automatische Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Diese soll jetzt auch auf andere Chat-Dienste ausgeweitet werden. © Manan Vatsyayana/AFP



Whatsapp verfügt als einzige Plattform bereits über eine automatische Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Diese soll jetzt auch auf andere Chat-Dienste ausgeweitet werden. Foto: Manan Vatsyayana/AFP



Facebook will seine Chat-Dienste wie WhatsApp und Messenger laut Medienberichten im Hintergrund zusammenlegen und stärker mit Verschlüsselung absichern. Das Online-Netzwerk bestätigte der "New York Times" und der "Financial Times" zumindest, dass es Überlegungen in diese Richtung gibt. "Wir arbeiten daran, mehr unserer Messaging-Dienste mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auszustatten, und prüfen Wege, wie man Freunde und Familie über die Grenzen verschiedener Netzwerke hinweg einfacher erreichbar machen kann", sagte ein Sprecher den Zeitungen. Derzeit gebe es interne Diskussionen darüber, wie das am besten umzusetzen sei.

Auf die gemeinsame technische Plattform soll den Berichten zufolge neben WhatsApp und dem Facebook Messenger auch die Kommunikations-Funktion des Foto-Dienstes Instagram kommen. Der Plan werde von Facebook-Chef Mark Zuckerberg vorangetrieben.

Bilderstrecke zum Thema Liken, Tweeten und Gruscheln: Die Geschichte von Social Media Vor zwanzig Jahren startete nicht nur nordbayern.de im Netz durch, sondern auch die Stunde der ersten sozialen Netzwerke schlug. Wir werfen einen Blick zurück und verraten, welche Dienste heute noch angesagt sind - und welche nicht.



Die Gründer von WhatsApp und Instagram, die in der ersten Zeit nach der Übernahme durch Facebook weitgehend eigenständig agieren konnten, hatten zum vergangenen Jahr alle das Online-Netzwerk verlassen. Laut damaligen Berichten soll es Spannungen mit Zuckerberg gegeben haben, der stärker in die Führung der Dienste eingriff.

Die drei Dienste haben jeweils mehr als eine Milliarde Nutzer. Facebook als Online-Netzwerk kommt auf mehr als 2,2 Milliarden aktive Mitglieder - das Wachstum hatte sich zuletzt aber deutlich verlangsamt.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei der nur die Gesprächspartner Zugang zum Inhalt einer Unterhaltung haben, setzt derzeit in der Facebook-Welt nur WhatsApp standardmäßig ein. Beim Facebook Messenger kann man sie zum Austausch vertraulicher Informationen zuschalten. Beim Abgang der WhatsApp-Gründer Brian Acton und Jan Koum hatte es noch geheißen, sie hätten sich gegen Pläne zur Aufweichung der Verschlüsselung stemmen müssen.

Bilderstrecke zum Thema Einhornfleisch und Toilettenangel: Das Verrückteste, was man im Netz kaufen kann Man muss es einfach lieben, das Internet. Oder wüssten Sie spontan, wo Sie lebensgroße Nashörner, einen Grill für 25.000 Euro oder auch Hühnersuppenduft zum Sprühen kaufen könnten? Eben. Wir haben die unterhaltsamsten Skurrilitäten des Internet gesammelt - allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit.



Ein ehemaliger Facebook-Manager sagte der "Financial Times", Zuckerberg wolle verschiedene Dienste des Konzerns zu einer Art "Whatstabook" vereinen, um das Wachstum anzukurbeln. Während die Verschlüsselung die Sicherheit der Daten verbessern würde, sei das wahre Ziel von Facebook vermutlich, an mehr Kontaktdaten heranzukommen, um potenzielle neue Nutzer zu finden, erklärte er.

Eine Zusammenlegung der technischen Infrastruktur hinter den Chat-Funktionen würde zugleich eine Zerschlagung von Facebook erschweren. In der Politik kommen insbesondere seit dem Datenskandal um Cambridge Analytica immer wieder Forderungen auf, Facebook müsse gezwungen werden, sich von den Messaging-Diensten zu trennen.

dpa