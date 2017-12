Wieder Zugausfall auf neuer ICE-Strecke Berlin-München

Gleiche Verbindung war bereits am Montag ausgefallen - vor 1 Stunde

BERLIN - Nach der Eröffnnungsgala reißt die Pannenserie auf der neuen Schnellfahrstrecke der Bahn zwischen München und Berlin nicht ab: Am Dienstagmorgen ist erneut ein Zug ausgefallen. Der ICE, der um 7.38 Uhr im Berliner Hauptbahnhof starten sollte, fährt nicht.

Grund sei eine technische Störung am Zug, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Der ICE habe schon aus Hamburg nicht losfahren können. Die gleiche Verbindung war bereits am Montag ausgefallen, weil der Zug als Folge einer Verspätung am Vortag nicht abfahrbereit am Bahnhof gestanden war.

Auf der neuen Verbindung von Berlin nach München brauchen die Züge fahrplanmäßig nun vier bis viereinhalb Stunden statt bisher sechs. Auf der Strecke fahren seit Sonntag regulär Züge.

dpa