Wintereinbruch in Afrika: Giraffen und Elefanten im Schnee

Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee werden erwartet - vor 2 Stunden

KAPSTADT - Das sieht man nicht alle Tage: Schnee in Südafrika. Doch momentan zieht eine Kältewelle über das Land und hüllt Flora und Fauna in weiße Pracht.

Wie der Guardian berichtet, gab es erstmals seit Langem wieder Schneefälle in vielen Teilen Südafrikas. Am Kap mussten teilweise sogar Straßen geschlossen werden. In manchen Regionen, wie etwa der Provinz Kwazulu-Natal, wird mit 25 Zentimetern Neuschnee gerechnet. Der Wintereinbruch sorgt für ungewöhnliche Bilder: Giraffen und Elefanten stapfen plötzlich durch Schnee, ein beinahe surreal wirkendes Schauspiel.

Schneefälle sind laut GEO auch in Afrika keine Seltenheit - jedoch nur in höheren Lagen. Dort hatte es im Juli bereits 20 Zentimeter Schnee gegeben. Dieses Mal waren jedoch Landstriche betroffen, die meist nicht die weiße Pracht abbekommen.