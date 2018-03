Wittenberg: Tierquäler schießt Kater mehrmals in den Kopf

Tierarzt fand acht Projektile in dem Haustier - Katze schleppte sich zurück - vor 40 Minuten

ABTSDORF/WITTENBERG - Der Kater muss furchtbare Schmerzen gelitten haben: Ein Mann hat in Sachsen-Anhalt mehrere Schüsse mit einem Luftgewehr auf das Haustier abgegeben. Verletzt schleppte sich das Tier zu seinem Herrchen zurück.

Ein Tierquäler hat in Sachsen-Anhalt mehrmals auf einen Kater geschossen. Dem Tier steckten acht Projektile aus einer Luftdruckwaffe, sogenannte Diabolos, im Kopf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In diesem Zustand war der Kater am Samstag in Abtsdorf bei Wittenberg noch zu seinem Herrchen zurückgelaufen, musste aber wegen seiner schweren Verletzungen von einem Tierarzt eingeschläfert werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.