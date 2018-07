Der Christopher Street Day hat Tradition, auch in München. Am Wochenende gingen wieder Tausende auf die Straße um für die Rechte der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender zu demonstrieren. Wir haben die Bilder der kunterbunten und splitternackten Fete!

Bei der größten Militärparade des Landes marschierten am Samstag in Paris knapp 4300 Armeeangehörige über die Champs-Élysées – unter den Augen von Staatschef Emmanuel Macron und Tausenden Zuschauern. Bei einer Flugeinlage kam es zu einer Farb-Panne: Ein Flugzeug war mit falschen Rauch beladen. Außerdem stießen zwei Militär-Motorräder zusammen.

Das "Sanfermines"-Fest geht am Samstag zu Ende. Jedes Jahr werden acht Tage lang am frühen Vormittag jeweils sechs zum Teil über 600 Kilogramm schwere Kampfbullen und auch mehrere Leitochsen von Hunderten Männern und auch von einigen Frauen für die Stierkämpfe am Abend durch engen Gassen in die Arena gejagt.