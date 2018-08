Wo in Franken Mariä Himmelfahrt ein Feiertag ist - und wo nicht

NÜRNBERG - Nur die katholischen Gemeinden profitieren: Mariä Himmelfahrt ist zwar bayernweit ein Feiertag - wird jedoch nicht in allen Gemeinden des Freistaats auch zelebriert. Vor allem im protestantisch geprägten Franken muss ganz normal gearbeitet werden.

Während in vielen Orten der Region der Feiertag zum Shoppen - wie hier in Nürnberg - genutzt wird, müssen die Franken in den Großstädten ganz regulär arbeiten. © Daniel Karmann/dpa



Das Fest Mariä Himmelfahrt am Mittwoch (15. August) ist in Bayern in 1.704 von insgesamt 2.056 Gemeinden ein gesetzlicher Feiertag. In nur 352 Gemeinden wird dagegen ganz normal gearbeitet. Der Feiertag richtet sich nach der Zahl katholischer Personen, die in einer Kommune ihren Hauptwohnsitz haben.

Auf welche Städte und Gemeinden das zutrifft, habe das bayerische Landesamt für Statistik bei der letzten Volkszählung im Jahr 2011 festgestellt, sagte ein Sprecher des Landesamts in Fürth auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd). Im katholischen Ober- und Niederbayern ist der 15. August in allen Kommunen frei.

In Nürnberg, Fürth und Erlangen wird gearbeitet

In der Oberpfalz sind 96 Prozent der Gemeinden überwiegend katholisch, in Schwaben 95,3 Prozent und in Unterfranken 87 Prozent. In den meisten Gemeinden der evangelisch geprägten Regierungsbezirke Ober- und Mittelfranken ist Mariä Himmelfahrt dagegen kein Feiertag. Hier sind nur 46,3 (Oberfranken) und 18,1 Prozent (Mittelfranken) der Gemeinden überwiegend katholisch.

Frei haben auch die meisten Großstädter: Die Geschäfte in München, Augsburg, Würzburg, Regensburg und Ingolstadt bleiben am kommenden Montag geschlossen; in Nürnberg, Fürth und Erlangen dagegen ist der 15. August ein Werktag.

Außer im überwiegenden Teil Bayerns ist Mariä Himmelfahrt nur noch im Saarland gesetzlicher Feiertag. Die Katholiken begehen das Hochfest als bedeutendstes Marienfest der römisch-katholischen Kirche. Auch einige orthodoxe Kirchen feiern Mariä Himmelfahrt als "Entschlafung der Gottesgebärerin". Einen Gedenktag für die Gottesmutter Maria kennt das frühe Christentum bereits seit dem 5. Jahrhundert.

