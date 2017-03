Wo ist Marcel Heße? Hunderte Hinweise zu Mord in Herne

Verdächtiger weiter auf der Flucht - Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen laufen - vor 34 Minuten

HERNE/WILNSDORF - Auch drei Tage nach dem Mord an dem neunjährigen Jaden in Herne bleibt der mutmaßliche Täter Marcel Heße verschwunden. Die Polizei geht vielen Hinweisen nach und rückt zu mehreren Großeinsätzen aus.

Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Kindermörder Marcel H. aus Herne hat die Polizei am Donnerstagvormittag das Krankenhaus in Mönchengladbach durchsucht - allerdings ohne ihn zu finden. © Theo Titz/dpa



Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Kindermörder Marcel H. aus Herne hat die Polizei am Donnerstagvormittag das Krankenhaus in Mönchengladbach durchsucht - allerdings ohne ihn zu finden. Foto: Theo Titz/dpa



Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Kindermörder Marcel H. aus Herne im Ruhrgebiet ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag zu mehreren Großeinsätzen ausgerückt. "Wir haben die Vermutung, dass er sich immer noch in NRW aufhält", sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund. Eine heiße Spur gab es demnach zunächst nicht.

In Mönchengladbach durchsuchte die Polizei nach Hinweisen auf den 19-Jährigen mit einem Großaufgebot ein Krankenhaus. Zuvor rückten bereits im Siegerland und in Herne zahlreiche Einsatzkräfte aus. Derweil werteten die Ermittler eine digitale Audiobotschaft mit Schilderungen zu der Tötung des neunjährigen Jaden aus. Sie soll von dem Täter stammen.

Bei der Polizei gingen bis Donnerstag mehrere Hundert Hinweise aus ganz Deutschland zu dem gesuchten Marcel Heße ein, die meisten davon aus NRW. In der Nacht zu Donnerstag liefen im Raum Wilnsdorf im Siegerland umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen, Diensthunden und auch einem Hubschrauber, wie die Polizei mitteilte. Am Nachmittag wurde die Suche ergebnislos eingestellt.

Großeinsatz in Krankenhaus

Auch in Herne gab es in der Nacht einen Großeinsatz. Spezialkräfte der Polizei, unterstützt von einem Hubschrauber, gingen dort einem Hinweis nach. Am Mittag durchsuchten Einsatzkräfte ein Krankenhaus in Mönchengladbach, ohne den mutmaßlichen Kindermörder zu finden. Eine Zeugin hatte angegeben, den 19-Jährigen zuvor gesehen zu haben. Auch in Recklinghausen rückte die Polizei aus.

Der neun Jahre alte Jaden war am Montagabend in Herne durch mehrere Messerstiche getötet im Keller des Nachbarn Marcel Heße gefunden worden. Nach Angaben der Polizei verbreitete der 19-Jährige Fotos im Internet, die ihn blutverschmiert neben dem toten Kind zeigen. Heße soll den Jungen unter einem Vorwand in sein Haus direkt nebenan gelockt haben.

Die Ermittler werteten neben Bildmaterial und Texten aus dem Internet eine digitale Audiobotschaft mit Schilderungen zu der Tat aus. "Wir nehmen an, dass sie vom Täter stammt", sagte ein Polizeisprecher. Dieser beschreibe in der Aufnahme seine Eindrücke nach dem Mord an dem neunjährigen Jaden. Auffallend sei die Gefühlskälte. Die Polizei machte keine Angaben, wie sie auf die Audiobotschaft stieß.

Fieberhaft such die Polizei weiter nach dem mutmaßlichen Kindsmörder Marcel Heße. In diesem Zusammenhang veröffentlichten die Behörden auch ein Foto eines Hundes. © Polizei



Fieberhaft such die Polizei weiter nach dem mutmaßlichen Kindsmörder Marcel Heße. In diesem Zusammenhang veröffentlichten die Behörden auch ein Foto eines Hundes. Foto: Polizei



Die Polizei wies darauf hin, dass eine Verletzung des 19-Jährigen an der rechten Hand nicht auszuschließen sei, die er sich bei der Tat zugezogen haben könnte.

Die Polizei stuft Marcel Heße als gefährlich ein. Zeugen sollen ihn nicht ansprechen, sondern den Notruf wählen. Im Internet tauchen immer wieder Bilder auf, die ihn angeblich auf der Flucht zeigen.

Heße. ist Brillenträger, hat kurze Haare, ist schlank und etwa 1,75 Meter groß.

Außerdem veröffentlichte die Polizei das Foto eines Hundes. Sie fragte, wer Angaben zu dessen Besitzer machen könne. "Das könnte uns in unseren Ermittlungen ein Stück voranbringen", sagte eine Sprecherin. Wie der Hund mit der Tat oder dem mutmaßlichen Täter in Verbindung steht, sagte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Werden jetzt die Bandidos aktiv?

Für Aufregung sorgen derzeit auch Mitglieder der Bandidos. Der Stiefvater des getöten Jungen soll den Rockern nahe stehen. Via Facebook beschwerten sich die Bandidos Herne East nun, dass die Polizei mit einem Großaufgebot bei ihnen vorbeigeschaut hätte, anstatt die Kräfte für die Suche des mutmaßlichen Mörders zu verwenden. Möglicherweise befürchten die Behörden, dass die Rocker Selbstjustiz üben und ihrerseits Jagd auf Marcel Heße machen könnten.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu einem Mann machen, der sich am Abend des 6. März 2017 oder an den darauffolgenden Tagen in einem Krankenhaus, Apotheke oder bei einem Arzt wegen einer Verletzung an der rechten Hand hat behandeln lassen? Marcel Heße wird als circa 175 cm groß mit sehr schlanker Statur beschrieben. Er ist Brillenträger und hat kurze, blonde Haare. Zudem wird gefragt, wer Angaben zum abgebildetem Hund oder dessen Besitzer / Besitzerin machen kann. Das Foto dieses Hundes könnte im Kontext mit dem gesuchten Marcel Heße stehen.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0234-909-4761 entgegen genommen.

dpa