Wollpulli statt Heizung hochdrehen liegt im Trend

Vor allem Frauen und Millennials sparen an den Heizkosten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Energiesparen liegt voll im Trend - das zeigt auch eine aktuelle E.ON-Umfrage. Demnach tragen 67 Prozent der Deutschen lieber wärmere Kleidung anstatt zu heizen. Vor allem die unter 30-Jährigen sparen an den Heizkosten.

Deutsche zeigen sich laut einer Umfrage des Energie-Konzerns E.ON energiebewusst: Vor allem Frauen und Millennials greifen eher zum Pulli. Foto: MorettiViant, obs



Bei den derzeitigen Minustemperaturen kommt ganz Deutschland ins Frösteln. Umso erfreulicher, dass sich die Deutschen dennoch energiebewusst und nachhaltig verhalten, wenn es ums Heizen geht: Laut einer nach Angaben des Energieanbieters E.ON repräsentativen Umfrage tragen 67 Prozent der Deutschen lieber wärmere Kleidung anstatt zu heizen.

Demnach bevorzugt nur ein Viertel der Deutschen eine Raumtemperatur in der Wohnung über 22 Grad - die übrigen Deutschen mögen es lieber kühler. Das ist auch gut für den Geldbeutel, denn: Jedes Grad weniger spart etwa sechs Prozent Energie, sagt E.ON-Geschäftsführer Uwe Kolks. Bei einem durchschnittlichen Familienverbrauch von 20.000 kWh Erdgas sind das beispielsweise rund 100 Euro Einsparung im Jahr.

Unter 30-Jährige, die sogenannten Millennials, verzichten größtenteils darauf, die Heizung hochzudrehen: Ganze 71 Prozent greifen eher zum Pulli, wenn ihnen kalt ist. Auch im Vergleich von Männern und Frauen fallen Unterschiede auf. So drehen etwa 33 Prozent der Männer eher die Heizung hoch, wenn es ihnen zu kalt ist - bei den Frauen sind es dagegen nur 23 Prozent.

Im Vergleich der Bundesländer zeigen sich vor allem die Hessen umwelt- und energiebewusst. 75 Prozent ziehen lieber dickere Kleidung an, wenn ihnen kalt ist, dicht gefolgt von den Saarländern mit 72 Prozent und den Berlinern mit 70 Prozent.

In anderen Bundesländern wird etwas weniger an den Heizkosten gespart. Die Sachsen mögen es eher kuschlig warm, 36 Prozent drehen lieber die Heizung hoch. In Bayern entscheiden sich 32 Prozent für Heizung statt Pulli, in Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls 32 Prozent und in Brandenburg 31 Prozent.

