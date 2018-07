"Worst of Chefkoch": Das sind die 16 ekligsten Kochrezepte

Zwei Studenten aus Freiburg sammeln die schlimmsten "Chefkoch.de"-Beiträge - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine Schildkröte mit Armen aus Wurst, Fleischwurst garniert mit Apfelscheiben und mit Käse überbackener Käse: "Worst of Chefkoch" sammelt die vielleicht widerlichsten Rezepte aus dem Netz. Wir haben 13 Tipps direkt aus der kulinarischen Hölle!

Rezepte, die es eigentlich nicht geben sollte: das "Hello Kitty Gyros" © Screenshot: chefkoch.de



Köstlich ist bei diesem Projekt allenfalls der Humor: Auf "Worst of Chefkoch" sammeln zwei Freiburger die absurdesten Rezepte auf der gleichnamen Online-Rezept-Sammlung. Ein Krokodil, das eine Liason mit Hackfleisch und Blätterteig eingeht, ein "Ketchup-Ei" oder Fleischwurst garniert mit Apfel - genau diesem Kulinarik-Wahnsinn sind Lukas (27) und Jonathan (26) auf der Spur.

"Uns hat ehrlich gesagt gewundert, dass es so etwas nicht schon gibt", sagt Lukas. Schließlich sei das Netz voll von absurden, verrückten oder einfach nur widerlichen Rezeptvorschlägen. "Wir haben uns privat schon immer darüber amüsiert. Das es aber dann so einen gewaltigen Anklang findet, das hätten wir nicht gedacht." Mittlerweile über 50.000 Menschen verfolgen "Worst of Chefkoch" via Facebook, auch auf Instagram und mit einem Tumblr-Blog sind die beiden Studenten aktiv.

"Da schüttelt es uns"

Die Vorschläge kommen mittlerweile aus der Community, von den Lesern aus den sozialen Netzwerken. "Aber klar, wir sind schon auch noch selbst ab und zu auf chefkoch.de - da haben wir noch einiges in der Hinterhand", sagt Lukas. Etwa 15 Rezepte täglich landen im Postfach der "Worst of Chefkoch"-Seite - "davon sind aber auch ein paar doppelt oder nicht wirklich brauchbar."

Das absolut widerlichste Rezept auf "Worst of Chefkoch"? "Schwierig", sagt Lukas, der dann aber doch einen kleinen Favoriten hat. "Einfach eine Fleischwurst längs aufschneiden und mit Farmersalat bestreichen, dann wieder zuklappen", skizziert er den Weg hin zu diesem schmucken Gerichtvorschlag hier (klicken!). "Da schüttelt es uns."

