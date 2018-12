Wunder an Weihnachten: Von Lawine verschüttetes Kind gerettet

LA PLAGNE - Nach rund einer Stunde haben Retter ein von einer Lawine verschüttetes Kind lebendig befreit. Ein Suchhund spürte den zwölfjährigen Jungen am Mittwoch im Skigebiet La Plagne auf. Einen Menschen lebendig nach mehr als 15 Minuten unter den Schneemassen wiederzufinden, der kein sogenanntes Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) dabei hat, gleiche einem Wunder.

Wie die Zeitung La Dauphine schreibt, handelte es sich bei dem Kind um einen zwölfjährigen Jungen. Er sei von der riesigen Lawine rund 400 Meter mitgerissen worden, bevor er unter ihr begraben wurde. Ein LVS hatte der Junge dem Bericht zufolge nicht dabei.

Nach rund einer Stunde fand der Hund demnach das Kind - es war bei Bewusstsein, unter dem Schnee hatte sich ein Luftloch gebildet. Der Junge habe zu einer Gruppe von sieben Wintersportlern gehört, die ohne spezielle Ausrüstung in dem Skigebiet in der Region Savoyen unterwegs gewesen sein sollen. Innenminister Christophe Castaner dankte dem Hundeführer und dem Tier namens Gétro am Donnerstag auf Twitter. "Bravo an diese Helden des Tages", schrieb er.

Hier, à @LaPlagne, l'adjudant de @Gendarmerie Raphaël C. et son chien Gétro ont sauvé un enfant emporté par une avalanche.

👏 Bravo à ces #HérosDuQuotidien !

Partout en France, policiers, gendarmes & sapeurs-pompiers veillent sur nos massifs : suivez leurs conseils de prudence. pic.twitter.com/kaaoTiQgG0 — Christophe Castaner (@CCastaner) 27. Dezember 2018

dpa