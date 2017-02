Youtube schafft 30-Sekunden-Werbung ab

Videoportal setzt ab 2018 auf kürzere Formate - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Ab 2018 ist Schluss mit den nicht überspringbaren 30-Sekunden-Werbespots auf Youtube. Stattdessen kündigt der Konzern neue Werbeformate an.

Weniger Werbung vor Videos: Youtube will im nächsten Jahr auf 30-Sekunden-Spots verzichten. © dpa



Diese Nachricht freut alle YouTube-Nutzer: Googles Videoportal schafft im nächsten Jahr die 30-Sekunden-Werbung ab. Das bestätigte ein Konzernsprecher dem britischen Branchenmagazin Campaign.

Ganz ohne Werbung will Google seine Videos aber nicht laufen lassen. In Zukunft setzt der Suchmaschinenhersteller auf kürzere Formate wie die sogenannten "Bumper Ads". Das sind sechs Sekunden lange Werbespots, die vor Videos abgespielt werden und ebenfalls nicht weggeklickt werden können. Auch die 20-Sekunden-Spots sollen laut Google bleiben. Ob sämtliche nicht überspringbare Werbung auf YouTube verschwindet, ist allerdings unklar. Möglicherweise bleiben somit die 15- beziehungsweise 20-Sekunden-Clips vor dem eigentlichen Video. Brancheninsider sehen in der geplanten Strategieänderung eine Reaktion auf die für Unternehmen immer attraktiver werdenden Facebook- und Instagramvideos.

